स्वच्छ गावासाठी एकवटले हात
स्वच्छ गावासाठी एकवटले हात
सुकाळवाडमध्ये स्वच्छता; ‘समृद्ध पंचायत राज’ अभियान
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ४ : राज्याच्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज’ अभियानांतर्गत सुकळवाड येथे स्थानिक आरोग्य उपकेंद्र आणि ग्रामसंघ परिसर स्वच्छतेचा उपक्रम उत्साहात पार पडला. यात लोकप्रतिनिधी, शासकीय कर्मचारी आणि ग्रामस्थांनी सक्रिय सहभाग नोंदवत स्वच्छतेचा संदेश दिला.
या स्वच्छता मोहिमेचे नेतृत्व प्रभारी सरपंच किशोर पेडणेकर यांनी केले. यावेळी प्रामुख्याने ग्रामपंचायत सदस्या प्रमिला पाताडे, माजी पंचायत समिती सभापती अजिंक्य पाताडे, माजी पंचायत समिती सभापती प्रसाद मोरजकर आणि ग्रामविकास अधिकारी वेदिका गोसावी उपस्थित होत्या. लोकप्रतिनिधींनी स्वतः हातात झाडू घेऊन उपकेंद्र परिसरातील कचरा व झाडे-झुडपे काढून परिसर चकाचक केला.
ग्रामपंचायतीच्या वतीने राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत आरोग्य विभागानेही मोलाचे योगदान दिले. यावेळी समिती सदस्य प्रकाश पावसकर, उमेश पाताडे, पोलिसपाटील लक्ष्मण काळसेकर, ग्रामपंचायत कर्मचारी अक्षय पाताडे, आरोग्य सेवक श्रीमती लोबो, आशा सेविका अंकिता पाताडे, रिया पाताडे, आरोग्य मदतनीस राजश्री पेडणेकर, ग्रामसंघ बचतगट अध्यक्षा वैदेही मसुरकर यांच्यासह ग्रामपंचायतीचे सफाई कर्मचारी सुभाष म्हसकर व इतर कर्मचारी वृंदाने विशेष परिश्रम घेतले. गाव सुंदर आणि आरोग्यदायी ठेवण्यासाठी केवळ अभियान म्हणूनच नव्हे, तर कर्तव्य म्हणून स्वच्छतेकडे पाहिले पाहिजे, अशा भावना यावेळी उपस्थितांनी व्यक्त केल्या. उपकेंद्र परिसराच्या या स्वच्छतेमुळे रुग्णांना आणि ग्रामस्थांना आता अधिक प्रसन्न वातावरण मिळणार असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही दर्जेदार सेवा देण्यासाठी प्रेरणा मिळणार आहे.
