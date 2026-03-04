रत्नागिरी- करसल्लागार असोसिएशनतर्फे आयकर चर्चासत्राला प्रतिसाद
रत्नागिरी : करसल्लागार असोसिएशन रत्नागिरी जिल्हा या संस्थेतर्फे आयोजित चर्चासत्रात बोलताना अध्यक्ष रमाकांत पाथरे. सोबत सीए संजय व्हनभट्टे व मान्यवर.
रत्नागिरी, ता. ४ : करसल्लागार असोसिएशन रत्नागिरी जिल्हा यांच्यावतीने आयकर कायदा २०२५ विषयावर दोन दिवसीय सेमिनारचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. हॉटेल विवा एक्झिक्युटिव्ह येथे सेमिनार झाला. या कार्यक्रमास सुमारे १२० सभासदांची उत्स्फूर्त उपस्थिती लाभली.
या सेमिनारचे संयुक्त आयोजन गुड्स ॲण्ड सर्व्हिस टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन ऑफ सिंधुदुर्ग तसेच ऑल गोवा टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स यांच्या सहकार्याने करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे म्हणून आयकर अधिकारी अमरदीप कुमार उपस्थित होते. प्रमुख वक्ते म्हणून कोल्हापूर येथील प्रख्यात सीए संजय व्हनभट्टे यांनी मार्गदर्शन केले. त्यांनी आयकर कायदा २०२५ मधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि त्याचा करदाते व करप्रवर्तकांवर होणारा परिणाम या विषयी सविस्तर माहिती दिली.
करसल्लागार असोसिएशन रत्नागिरी जिल्हाचे अध्यक्ष रमाकांत पाथरे यांनी प्रास्ताविक करताना संघटनेच्या कार्याचा आढावा घेतला. सिंधुदुर्ग व गोवा येथील संघटनांच्या अध्यक्षांनीही मनोगत व्यक्त करत परस्पर सहकार्य व व्यावसायिक एकात्मतेचे महत्त्व सांगितले. अॅड. रवींद्र साळवी, धनेश रायकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व आजी- माजी समिती सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. हा सेमिनार करप्रवर्तकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला. सभासदांनी समाधान व्यक्त केले. अशा उपक्रमांमुळे व्यावसायिक ज्ञान वृद्धिंगत होऊन करप्रणाली अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असल्याची भावना या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
