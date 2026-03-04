सावंतवाडीत महिलांसाठी रविवारी विविध स्पर्धा
सावंतवाडीत महिलांसाठी
रविवारी विविध स्पर्धा
सावंतवाडी ः जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून येथील पालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीमार्फत रविवारी (ता. ८) सकाळी ९ वाजता बॅ. नाथ पै सभागृह येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाची माहिती महिला व बालकल्याण सभापती दीपाली भालेकर यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी उपसभापती सुनिता पेडणेकर, दुलारी रांगणेकर उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमांतर्गत महिलांसाठी महत्त्वाच्या अशा स्वसंरक्षण विषयावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. तसेच महिलांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी पाककला स्पर्धा आणि फनी गेम्सचेही आयोजन करण्यात आले आहे. यंदाच्या पाककला स्पर्धेसाठी ''बेसनपासून तयार केलेले तिखट व गोड पदार्थ'' हा विषय निश्चित करण्यात आला आहे. पाककला स्पर्धेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या स्पर्धकांनी आपली नावे ६ मार्चपर्यंत सावंतवाडी पालिका कार्यालयातील परवीन शेख यांच्याकडे नोंदवावी. या सर्व कार्यक्रमांमध्ये शहरातील जास्तीत-जास्त महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन सभापती भालेकर, उपसभापती पेडणेकर यांनी केले आहे.
‘सकाळ’, महिला मंडळातर्फे
बांद्यात उद्या ‘उखाणा’ स्पर्धा
बांदा, ता.४ ः महिला दिनाचे औचित्य साधून ‘सकाळ’ व बांदा महिला मराठा मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने बांदा शहर मर्यादित खुली उखाणा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. ही स्पर्धा शुक्रवारी (ता. ६) सायंकाळी ४ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, गडगेवाडी-बांदा येथे होणार आहे. महिला दिनानिमित्त मराठी संस्कृतीची परंपरा जपण्याबरोबरच महिलांच्या कलागुणांना व्यासपीठ मिळावे, या उद्देशाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा बांदा शहरातील मराठा समाजातील महिलांसाठी मर्यादित आहे. इच्छुक मराठा समाजातील महिलांनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रथम पाच विजेत्यांना आकर्षक पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी ऋतुजा सावंत, लक्ष्मी सावंत यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
