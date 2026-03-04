गाणेतील मारहाणीत एकजण जखमी
गाणेतील एक जण
मारहाणीत जखमी
चिपळूण, ता. ४ ः तालुक्यातील राजवाडी-गाणे पाथर्डी येथे नदीकिनारी एकाला मारहाण झाल्याची घटना घढली. या प्रकरणी अक्षय गंगाराम निकम (वय २२, रा. राजवाडी, गाणे) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. ही घटना २ मार्चला ८.३० वाजता घडली. राजू संजय जाधव (२४) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. या घटनेची फिर्यादी राजू संजय जाधव याने दिली आहे.
शिरगाव पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित अक्षय व फिर्यादी राजू नात्याने भावजी व मेहुणे आहेत. राजू जाधव हा जेवण करून बसला असताना संशयित अक्षय दारू पिऊन त्याच्या पत्नीला शिवीगाळ करून भांडण करत होता. यावेळी राजू जाधव याने तू नेहमी दारू पिऊन घरातील लोकांना व शेजाऱ्यांना त्रास का देतो, असे विचारताच नदीतील दगड उचलून अक्षयने राजूच्या डोक्यात मारला. आमच्या भांडणात तू येऊ नको, नाही तर तुला ठार मारीन, अशी धमकीही अक्षयने राजूला दिली. मारहाणीत राजू जाधव जखमी झाला असून, अधिक तपास शिरगांव पोलिस करत आहेत.
