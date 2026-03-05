महा ई-सेवा केंद्रचालकांचे ९ ला धरणे
सिंधुदुर्गनगरी ः जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्राचे पदाधिकारी.
महा ई-सेवा केंद्रचालकांचे ९ ला धरणे
विविध मागण्या : सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ : राज्यातील महा ई-सेवा केंद्र व आधार सेवा केंद्र चालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. ९) मुंबईतील आझाद मैदान येथे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली. या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महा ई-सेवा व आधार केंद्रचालक शासनाच्या विविध डिजिटल सेवांद्वारे नागरिकांना सेवा पुरवत असून, यामुळे शासनाची कार्यक्षमता वाढली आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम व पैशांची बचत होत असून शासनाचा प्रशासकीय खर्चही कमी होत आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून अनेक बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे; मात्र, प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या केंद्रचालकांना सध्या अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यात थकीत कमिशन न मिळणे, वारंवार बदलणारे जाचक नियम, कोणतीही पूर्वसूचना न देता केंद्र बंद करण्याची कारवाई, मासिक मानधन व सामाजिक सुरक्षेचा अभाव आदी प्रश्नांचा समावेश आहे.
हे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. नवीन महा ई-सेवा केंद्रांच्या वाटपास स्थगिती देणे, आधार सेवांचे थकीत कमिशन तत्काळ अदा करा, ३.५० हजार रुपयांची अनामत (डिपॉझिट) रक्कम परत करा, कमिशन वेळेवर थेट बँक खात्यात जमा करा, लोकसंख्येच्या प्रमाणातच केंद्रांची संख्या निश्चित करा, विविध सरकारी योजनांचे प्रलंबित कमिशन द्या आदी मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. याशिवाय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह राज्यात २०२४ मध्ये झालेल्या केंद्र वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. आधार नोंदीतील नाव, जन्मतारीख व विवाह प्रमाणपत्रातील ''क्यूआर'' कोड संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्याची विनंतीही केली आहे.
वारंवार निवेदने देऊन आणि न्यायालयीन याचिका दाखल करूनही शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने, नाईलाजास्तव धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. निवेदन देतेवेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील खरात, राज्य प्रतिनिधी संदेश कल्याणकर, सावंतवाडी जिल्हाध्यक्ष प्रमोद नाईक, सावंतवाडी खजिनदार सीमा मठकर, सल्लागार सुशील आमोणेकर, कणकवली तालुका सल्लागार व कडावल केंद्र चालक विलास परब उपस्थित होते.
