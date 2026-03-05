रत्नागिरी - सुवर्णपदक
स्केटिंगमध्ये स्पृहा, अद्वैतला सुवर्ण
डेरवण यूथ गेम्स ; ‘वॉल क्लाइंबिंग’मध्ये पूणे अव्वल
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ५ : तालुक्यातील सावर्डे-डेरवण येथील श्री विठ्ठलराव जोशी चॅरिटीज ट्रस्टच्या माध्यमातून आयोजित ‘डेरवण यूथ गेम्स’मधील स्केटिंग स्पर्धेत आठ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या गटात ठाण्याची रिहा शेट्टी, १० वर्षांखालील मुलींच्या गटात रत्नागिरीची स्पृहा सुर्वे, तर १० वर्षांखालील मुलांच्या गटात रत्नागिरीचा अद्वैत बहुतुले हे सुवर्णपदकाचे मानकरी ठरले आहेत. डेरवण येथे झालेल्या स्पर्धेत ८ वर्षांखालील गटात रत्नागिरीच्या शिवांश महाडीक याने रौप्य, तर सिंधुदुर्गच्या देवांश कोळी याने कांस्य पदक मिळविले. १० वर्षांखालील मुलींच्या गटात रत्नागिरीच्या नेहा शिंदे हिने रौप्य, तर प्रिशा चव्हाण हिने कांस्य पदक पटकावले. याच वयोगटातील मुलांच्या स्पर्धेत रत्नागिरीच्या स्वतेज लाड याने रौप्य, तर गौरांश कित्तूर याने कांस्य पदक मिळविले. वॉल क्लाइंबिंग स्पर्धेमध्ये पुणे संघाने अव्वल स्थान पटकावून आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या स्पर्धेतील १५ वर्षांखालील मुलांच्या गटात रत्नागिरीच्या सृजन पटवर्धन याने सुवर्णपदक पटकावले, तर साताऱ्याच्या आशिष जगताप याने रौप्य पदक मिळविले. १८ वर्षांखालील मुलींच्या गटात साताऱ्याच्या तनुजा महाडिक हिने कांस्य पदक पटकावले. ही तीन पदके वगळता इतर सर्व श्रेणींमध्ये पुण्याच्या खेळाडूंनी बाजी मारली. १८ वर्षांखालील मुलांच्या गटात पुण्याच्या आयुष पवार याने सुवर्ण, विराज फाळके याने रौप्य, तर ईशान सूर्यवंशी याने कांस्य पदक पटकावले. १८ वर्षांखालील मुलींच्या गटात पुण्याची वेदा चौधरी सुवर्ण, तर इरावती ताटूस्कर रौप्य पदकाची मानकरी ठरली. १५ वर्षांखालील मुलांच्या गटात पुण्याच्या मौला सय्यद याने कांस्य पदक मिळविले. तसेच १५ वर्षांखालील मुलींच्या गटात पुण्याची ईशा वाघमारे हिने सुवर्ण, काव्या माळी हिने रौप्य आणि मीरा चौधरी हिने कांस्य पदक पटकावले.
