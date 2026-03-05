देवगडात रविवारी आरोग्य चिकित्सा
देवगडात रविवारी
आरोग्य चिकित्सा
देवगड ः येथील देवगड मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीने महिला दिनाचे औचित्य साधून रविवारी (ता. ८) सकाळी ८ ते दुपारी १२ या वेळेत डॉ. आठवले कॅम्पस येथे महिलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरात विविध तपासण्या मोफत करण्यात येतील. आवश्यक असल्यास ५० टक्के सवलतीमध्ये ''क्ष-किरण'' करण्यात येईल. शिबिरात मोफत नेत्र तपासणीही करण्यात येणार आहे. चष्म्यावर ५० टक्के सवलत देण्यात येणार असून, मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया २० टक्के सवलतीमध्ये करण्यात येईल. शिबिरात डॉ. तन्मय आठवले, डॉ. महेंद्र आचरेकर, डॉ. अर्पिता आचरेकर, डॉ. रिया जैन-आठवले, डॉ. ज्ञानेश्वर केदार तपासणी करतील. शिबिराचा लाभ घेण्याचे आवाहन डॉ. सुनील आठवले यांनी केले आहे.
कासार्डे येथे आज
शिवजयंती उत्सव
तळेरे : कासार्डे येथील नवतरुण उत्कर्ष मंडळ (रजि.) व राजा शिवछत्रपती ग्रुप याच्या संयुक्त विद्यमाने शिवजयंती सोहळा (तिथीनुसार) उद्या (ता. ६) कासार्डे तिठा येथे विविध कार्यक्रमांनी साजरा होणार आहे. सकाळी ८.३० वाजता स्वीटलँड इंग्लिश मीडियम स्कूल, तळेरे यांचे मर्दानी खेळ, ९ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे मान्यवरांच्या उपस्थित पूजन, ९.३० वाजता नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींसह मान्यवरांचे सत्कार, विद्यार्थी गुणगौरव, १० वाजता शालेय गट बॉक्स अंडआर्म क्रिकेट स्पर्धा, दुपारी ३ वाजता वाडी मर्यादित बॉक्स अंडरआर्म क्रिकेट स्पर्धा होणार आहे. या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नवतरुण उत्कर्ष मंडळ, राजा शिवछत्रपती ग्रुप व कासार्डे ग्रामस्थांनी केले आहे.
