गोवन स्ट्रायकर्स संघ उपांत्य फेरीत
कुडाळ ः गोवन स्टायकर्स गोवा संघाच्या अमीर गडेकरला सामनावीरने गौरविण्यात आले. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
कुडाळातील क्रिकेट स्पर्धा ः अमीर रेडकर ''सामनावीर''
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ५ ः प्रिन्स स्पोर्टस् क्लब, समादेवी मित्र मंडळ व कलेश्वर मित्रमंडळ नेरुर आयोजित डे-नाईट क्रिकेट स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी शेवटचा उपउपांत्य फेरीचा सामना गोवन स्ट्रायकर्स व मनोज इलेव्हन यांच्यामध्ये झाला. प्रथम फलंदाजी करताना मनोज इलेव्हन यांनी ४० धावा जमवल्या. गोवा संघाने हे आव्हान चार षटकांत पूर्ण केले. या संघाचा अमीर गडेकर सामनावीराचा मानकरी ठरला.
आजचा पहिला सामना सिंधुदुर्ग एम.आर. व ए वन पिंगुळी यांच्यात झाला. प्रथम फलंदाजी करताना पिंगुळी संघाने युसुफ याच्या १४ चेंडूतील २१ धावांच्या जोरावर मर्यादित सहा षटकांत ५० धावा जमवल्या. प्रत्युत्तरादाखल वामन कावले यांच्या १५ चेंडूतील २४ धावांच्या जोरावर पाचव्या षटकात ५१ धावांचे उद्दिष्ट पूर्ण करून सिंधुदुर्ग एम. आर. संघाने विजय मिळविला. वामन कावले सामनावीर ठरला. दुसरा सामना गोवन स्ट्रायकर्स गोवा व मनोज ११ यांच्यात झाला. प्रथम फलंदाजी करताना मनोज इलेव्हन कसवन संघाने ४४ धावा जमवल्या, तर ४५ धावांचे आव्हान गोवन स्ट्रायकर संघाने पार केले. या संघातील अमीर गडेकर याने चार गडी बाद करून सामनावीर पुरस्कार पटकावला. तिसरा सामना सिंधुदुर्ग एम. आर. व गोवन स्ट्रायकर यांच्यात झाला. सिंधुदुर्ग एम. आर. संघाने प्रथम फलंदाजी करताना ३३ धावा जमवल्या. गोवन स्ट्रायकरने साईशच्या २१ धावांच्या जोरावर हा सामना सहज जिंकला. सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी साईश झोरे ठरला. चौथ्या सामना ए वन पिंगुळी व मनोज इलेव्हन यांच्यात होऊन प्रथम फलंदाजी करताना पिंगुळी संघाने अवघ्या वीस धावा जमवल्या. मनोज इलेव्हनने हे आव्हान सहज पार केले. दोन षटकांत सहा धावा व तीन गडी बाद करणाऱ्या कणकवली संघाच्या गौरव घुंगरटला सामनावीर घोषित करण्यात आले.
पाचवा सामना सिंधुदुर्ग एमआर व मनोज इलेव्हन यांच्यात झाला. प्रथम फलंदाजी करताना सिंधुदुर्ग एम. आर. संघाने अमीन (१२) गोविंद (१८ )यांच्या फलंदाजीच्या जोरावर ४२ धावा जमवल्या; मात्र वैभव परब (१३), विशाल (१३) आणि दर्पण (१२) यांच्या फलंदाजीच्या जोरावर हे आव्हान शेवटच्या षटकात पूर्ण केले. वैभव परब सामनावीर ठरला. स्पर्धेसाठी पंच म्हणून उमेश मांजरेकर, मंगेश धुरी, बंटी केरकर यांनी काम पाहिले. समालोचन काका सावंत, राजा सामंत, बादल चौधरी, विजय बागायतकर, शेखर दळवी यांनी केले. गुणलेखन रुपेश कुडाळकर, सचिन कांबळे, समीर राणे यांनी केले.
