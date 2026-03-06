भाजपच्या शिष्टमंडळाकडून बांद्यात अंगणवाड्यांची पाहणी
भाजपच्या शिष्टमंडळाकडून
बांद्यात अंगणवाड्यांची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ६ ः शहरातील अंगणवाड्यांच्या सुविधा व अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी भाजपतर्फे जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद कामत आणि भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली अंगणवाड्यांची पाहणी भाजपच्या शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
आळवाडा, पानवळ तसेच देऊळवाडी परिसरातील अंगणवाड्यांना भेट देत परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली. श्री. कामत यांनी तत्काळ दखल घेत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी काम सुरू केल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. यावेळी अंगणवाडी सेविका व पालकांशी संवाद साधत आवश्यक सोयीसुविधांबाबत माहिती जाणून घेतली. अंगणवाड्यांसाठी स्वखर्चातून आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे एका अंगणवाडीच्या रंगकामाला त्वरित सुरुवात करण्यात आली. यावेळी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष श्यामकांत काणेकर, बांदा शहराध्यक्ष बाबा काणेकर, सरपंच प्रियांका नाईक, माजी उपसरपंच आबा धारगळकर, ग्रामपंचायत सदस्य बाळू सावंत यांच्यासह श्याम मांजरेकर, श्रेया केसकर, देवल येडवे, शैलेश केसरकर, राकेश केसरकर, नीलेश नाटेकर, जय पटेकर, आप्पा धामापूरकर, मनोज कल्याणकर, सुनील धामापूरकर, सिद्धेश महाजन, नीतेश पेडणेकर, उदय येडवे, विनेश गवस, कैलास गवस आदी उपस्थित होते.
