पाणीपुरवठ्यासाठी केवळ एकच टँकर उपलब्ध

खेड तालुक्यातील स्थिती ; टंचाई आराखड्यात ३३ गावे
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ६ : मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच वाढलेल्या उष्णतेमुळे खेड तालुक्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची तीव्रता जाणवू लागली असून विहिरी, बोअरवेल तसेच अन्य जलस्रोतांचा पाणीसाठा झपाट्याने कमी होत आहे. या वर्षी पाणीटंचाई आराखड्यात तालुक्यातील संभाव्य ३३ गावांमधील ५० वाड्यांचा समावेश आहे. त्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाकडे केवळ एकच टँकर उपलब्ध आहे. त्यामुळे यावर्षीही तारेवरची कसरत होणार आहे.
पंचायत समिती खेड आणि जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने दापोली व गुहागर विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट असलेल्या खेड तालुक्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात तालुक्यातील ३३ गावे आणि ५० वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आलेला नसल्याची माहिती मिळत आहे. सध्या टंचाईग्रस्त भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाकडे केवळ एकच टँकर उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व गावांपर्यंत नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे. वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांत परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या कृती आराखड्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, गुहागर मतदारसंघाचे आमदार भास्कर जाधव, तहसीलदार सुधीर सोनवणे, गटविकास अधिकारी गणेश मंडलिक तसेच जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग खेडचे एस. व्ही. बुटाला यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
