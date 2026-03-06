कुडाळात उद्या ‘कोमसाप’तर्फे ‘नारीशक्ती सन्मान’ सोहळा
कुडाळात उद्या ‘कोमसाप’तर्फे
‘नारीशक्ती सन्मान’ सोहळा
जिल्ह्यातील कर्तबगार महिलांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ६ ः कोकण मराठी साहित्य परिषद सिंधुदुर्ग जिल्हा मंडळ आणि कोमसाप शाखा कुडाळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक महिला दिनानिमित्त रविवारी (ता. ८) जिल्ह्यातील १७ कर्तृत्ववान महिलांचा ‘नारीशक्ती सन्मान’ देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालयाच्या सेमिनार हॉलमध्ये दुपारी ३.३० वाजता हा सोहळा होणार असल्याची माहिती ‘कोमसाप’ जिल्हा मंडळाने दिली.
या सोहळ्याचे नियोजन करण्यासाठी येथील पर्णकुटी विश्रामगृह येथे जिल्हा कार्यकारी मंडळाची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत जिल्ह्यातील साहित्य, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, वैद्यकीय आणि पत्रकारिता अशा विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय व आदर्शवत काम करणाऱ्या १७ महिलांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासात आणि सामाजिक-सांस्कृतिक चळवळ उभी करण्यात महिलांची ताकद मोठी असून, त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी यावर्षीपासून हा विशेष उपक्रम राबवण्याचा निर्णय ‘कोमसाप’ने घेतला आहे. निवड झालेल्या महिलांना गौरविण्यात येणार आहे. सोहळ्याचे उद्घाटन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या संजीवनी देसाई यांच्या हस्ते होणार आहे. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुण्या म्हणून जिल्हा बँकेच्या संचालिका नीता राणे, कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या महिला विभाग प्रमुख वृंदा कांबळी उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कोमसाप जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के असतील. येथील बैठकीला जिल्हाध्यक्ष श्री. मस्के, जिल्हा सचिव ॲड. संतोष सावंत, सहसचिव सुरेश पवार, सदस्य भरत गावडे, विठ्ठल कदम, तालुकाध्यक्ष दीपक पटेकर, अभिमन्यू लोंढे आदी उपस्थित होते. उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा सचिव ॲड. सावंत, कुडाळ तालुकाध्यक्ष संतोष वालावलकर, तालुका सचिव सुरेश पवार यांनी केले आहे.
