रत्नागिरी-पावस विद्यामंदिरची सीमावर नाटिका प्रथम
रत्नागिरी ः राज्यस्तरीय आंतरशालेय पर्यावरण बालनाट्य स्पर्धेतील द्वतीय पारितोषिक पटकावणारा अ. के. देसाई हायस्कूलचा चमू. ( नरेश पांचाळ - सकाळ छायाचित्रसेवा )
पावस विद्यामंदिरची सीमावर नाटिका प्रथम
पर्यावरण बालनाट्य स्पर्धा ; देसाई हायस्कूलची वरदान द्वितीय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः येथील स्वा. सावरकर नाट्यगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय आंतरशालेय पर्यावरण बालनाट्य स्पर्धेत पावस येथील स्वामी स्वरुपानंद विद्यामंदिरच्या सीमापार नाटिकेला प्रथम, तर मराठा मंदिर अ. के. देसाई हायस्कूलच्या ‘वरदान’ या नाटिकेला द्वितीय क्रमांक मिळाला.
कांदळवन कक्ष महाराष्ट्र वन विभाग, मॅनग्रीव्हज फाउंडेशन मुंबई, इकोफॉक्स वेंचर्स मुंबई, रत्नागिरी नगरपालिका आणि प्रतिज्ञा नाट्यरंग संस्था कोल्हापूर यांच्या वतीने ही स्पर्धा घेण्यात आली होती.
फाटक हायस्कूलच्या सुरक्षा कवच या नाटकाला तृतीय क्रमांक मिळाला. वरदान या नाटिकेच्या उत्कृष्ट दिग्दर्शनासाठी संतोष गार्डी यांना द्वितीय व लेखनासाठी तृतीय क्रमांक, तर उत्कृष्ट अभिनयासाठी द्वितीय क्रमांक महेक सलीम मुल्ला हिला प्राप्त झाला. या नाटिकेमध्ये महेक मुल्ला, पूर्वा कांबळे, लावण्या साळुंके, मैथिली कांबळे, पुनीका दाभोळकर, हर्ष वाणी, जियान होडेकर, दानिश शेख, सर्वेश सोडिये, शुभम सूर्यवंशी, रेहान मुजावर, अभंग सूर्यवंशी, आयशा ठुमके, आस्मा साखरकर, पौर्णिमा सनगरे, अंकिता पवार, तन्वी ताम्हणकर, जोया हडपोलकर, गंगा देवांगण, विद्याश्री बळनागुर ,जीविका खडसे यांनी अभिनयाची चूणूक दाखविली. या उल्लेखनीय यशाबद्दल मराठा मंदिरचे अध्यक्ष योगेश पवार आणि सर्व पदाधिकारी यांनी अभिनंदन केले.
