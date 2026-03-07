मराठीचा अभिमान बाळगा- प्रकाश दळवी
रत्नागिरी : जनसेवा ग्रंथालयात मराठी राजभाषा दिन कार्यक्रमाला उपस्थित डावीकडून अध्यक्ष प्रकाश दळवी, डॉ. शरद प्रभुदेसाई आणि शैलजा लिमये.
मराठी भाषेचा सार्थ अभिमान बाळगावा
प्रकाश दळवी ः जनसेवा ग्रंथालयात कार्यक्रम
रत्नागिरी, ता. ७ : मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार सर्वत्र होणे आवश्यक आहे. मराठीला ‘अभिजात’ दर्जा मिळवण्यासाठी अनेक वर्षांचे अथक परिश्रम कारणीभूत आहेत. प्रत्येक मराठी भाषिक व्यक्तीने आपल्या भाषेचा सार्थ अभिमान बाळगावा आणि दैनंदिन जीवनात तिचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन जनसेवा ग्रंथालयाचे अध्यक्ष प्रकाश दळवी यांनी केले.
येथील लक्ष्मी चौक परिसरातील जनसेवा ग्रंथालयात आयोजित ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रारंभी अध्यक्ष प्रकाश दळवी आणि सदस्य डॉ. शरद प्रभुदेसाई यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व कवी कुसुमाग्रजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी प्रकाश दळवी यांनी सुरेश ठाकूर यांचे ‘शब्दांच्या पलीकडले’ हे पुस्तक ग्रंथालयाला भेट दिले. आपल्या मनोगतात दळवी यांनी सांगितले की, ‘मराठी साहित्यातील ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते वि. स. खांडेकर, विं. दा. करंदीकर, भालचंद्र नेमाडे आणि वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज ही सरस्वतीच्या मंदिरातील देदीप्यमान रत्ने आहेत. कुसुमाग्रजांचा २७ फेब्रुवारी हा जन्मदिवस आपण मराठी राजभाषा दिन म्हणून साजरा करतो. मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नसून ती ज्ञानभाषा होण्यासाठी थोर साहित्यिकांनी मोलाचे योगदान दिले आहे.’
