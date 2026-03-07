विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत ''शिव''च्या पालेकरांचा डंका
- rat७p१२.jpg-
२६O२९२३२
अलाउद्दीन पालेकर
----
विश्वचषक स्पर्धेत ‘शिव’च्या पालेकरांचा डंका
पंच म्हणून कामगिरी ; अचूक निर्णयांनी वेधले क्रिकेट विश्वाचे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ७ : कोकणची माती ही ‘रत्नांची खाण’ आहे, याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा क्रीडा विश्वाला आला आहे. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या अत्यंत चुरशीच्या सामन्यात पंच म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अलाउद्दीन पालेकर यांनी आपल्या अचूक निर्णयांनी संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. विशेष म्हणजे, पालेकर हे मूळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील ‘शिव’ या छोट्याशा गावचे सुपुत्र आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, विशेषतः भारत-इंग्लंड सारख्या अटीतटीच्या सामन्यात ‘अंपायरिंग’ करणे हे मोठे आव्हान असते. मात्र, अलाउद्दीन पालेकर यांनी आपल्या संयमी स्वभावाच्या आणि क्रिकेटच्या नियमांच्या सखोल अभ्यासाच्या जोरावर आयसीसीच्या एलिट पॅनेलपर्यंत मजल मारली आहे. मैदानावर अत्यंत शांतपणे आणि विचारपूर्वक दिलेले त्यांचे निर्णय त्यांच्या दांडग्या अनुभवाची साक्ष देतात.
कोकणातील अनेक व्यक्तिमत्त्वे प्रसिद्धीच्या झोतात न राहता शांतपणे आपापल्या क्षेत्रात उत्तुंग शिखरे गाठत असतात, अलाउद्दीन पालेकर हे त्याचेच उत्तम उदाहरण आहेत. जेव्हा विश्वचषकासारख्या मोठ्या व्यासपीठावर त्यांचे नाव ‘कोकणचा सुपुत्र’ म्हणून झळकते, तेव्हा त्यांच्या कर्तृत्वाची व्याप्ती सर्वांना समजते. पालेकर यांच्या या यशामुळे खेड तालुक्यासह संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे नाव जागतिक नकाशावर कोरले गेले आहे.
-----
कौतुकाचा वर्षाव
कोकणातील माणसाकडे जिद्द आणि बुद्धीची कमतरता नाही. अलाउद्दीन पालेकर यांनी हे सिद्ध करून दिले आहे की, खेड तालुक्यातील छोट्याशा गावातील माणूसही आपल्या कर्तृत्वाने जगाच्या पाठीवर नाव कमवू शकतो, हे पालेकर यांनी दाखवून दिले. त्यांच्या कामगिरीबद्दल रत्नागिरी जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.