‘महाराजस्व‘ शिबिराला बांद्यात प्रतिसाद
29294
विविध दाखले; कामांचा तातडीने निपटारा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ७ : येथील ग्रामपंचायत सभागृहात आज ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत’ आयोजित समाधान शिबिरात विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन नागरिकांच्या कामांचा तात्काळ निपटारा केला. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ दरम्यान झालेल्या शिबिरात सर्वप्रकारचे शासकीय दाखले, महसुली समस्यांचे निराकरण तसेच महसुली कामांसाठीचे अर्ज स्वीकारण्यात आले.
शिबिरात उत्पन्न दाखला, रहिवासी दाखला, जात दाखला, ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र यांसह विविध कागदपत्रांबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि इतर शासकीय योजनांची माहिती दिली. पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक दाखले जागीच दिले. शिवाय ‘आपले सरकार महा ई-सेवा केंद्र, बांदा’ यांच्या माध्यमातून आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेटची मोफत सुविधा उपलब्ध करून दिली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाला प्रारंभ झाला. तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची सविस्तर माहिती दिली. ‘‘शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी अशा समाधान शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या शिबिराचा लाभ बांदा, वाफोली, विलवडे, तांबोळी, डेगवे, गाळेल, नेतर्डे, डिंगणे व परिसरातील अन्य गावांतील नागरिकांनी घेतला. विविध विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांच्या अर्जांची तपासणी करून त्यांची कामे तात्काळ मार्गी लावली. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्वेता कोरगावकर, बांदा पंचायत समिती सदस्या ऋतिका नाईक, तांबोळी पंचायत समिती सदस्या प्रियांका देसाई, बांदा सरपंच प्रियांका नाईक, विलवडे सरपंच प्रकाश दळवी, तांबोळी सरपंच वेदिका नाईक, बांदा महसूल मंडल अधिकारी श्रीमती पाटील, बांदा महसूल अधिकारी फिरोज खान, ग्रामविस्तार अधिकारी आदम शहा, महसूल उपविभागीय अधिकारी समीर घारे, नायब तहसीलदार अपर्णा गावडे, राजेंद्र निपाणीकर, सविता तारी, मंडळ अधिकारी उषादेवी पाटील आदी उपस्थित होते.
