बसणी हायस्कूलमध्ये सार्थक बाचरेला आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार
बसणी हायस्कूलमध्ये
सार्थक बाचरेला पुरस्कार
रत्नागिरी, ता. ८ : बसणी येथील जी. एम. शेट्ये हायस्कूलमध्ये आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार व बक्षीस वितरण सोहळा झाला. अलका नामदेव शेट्ये यांच्या स्मरणार्थ आदर्श विद्यार्थी पुरस्कार दहावीतील सार्थक सुरेश बाचरे या विद्यार्थ्याला प्रदान करण्यात आला. पुरस्काराचे वितरण संस्थेचे अध्यक्ष अविनाश शेट्ये यांच्या हस्ते झाले.
या वेळी बोलताना आदर्श विद्यार्थी कसा असावा याबाबतचे विविध पैलू सांगत सार्थकने पुढे सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय जीवनात एक चांगले व्यक्तिमत्त्व म्हणून पुढे यावे, अशी अपेक्षा भाऊ शेट्ये यांनी व्यक्त केली. सचिव प्रसाद गवाणकर यांनी सार्थकच्या कलेची स्तुती करत त्याला जे. जे. आर्ट स्कूल (मुंबई) येथील शिक्षणासाठी सहकार्य करण्याचा शब्द दिला. या वेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री. धांगडे, खजिनदार बंधू मयेकर, श्रीमती मयेकर, सागर शेट्ये आदी उपस्थित होते.