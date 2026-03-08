नारीशक्तीचा सन्मान कौतुकास्पद
29495
नयोनी साटम ः सावंतवाडीत पोलिस ठाण्यात महिला दिन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ ः ‘‘महिला कोणत्याच क्षेत्रात मागे नाहीत. आजचा दिवस महिलांचा असून दिवस-रात्र याची तमा न बाळगता सेवा देणाऱ्या नारीशक्तीचा सन्मान करण्यात आला, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे,’’ असे प्रतिपादन तर अप्पर पोलिस अधीक्षक नयोनी साटम यांनी येथील पोलिस ठाण्यात आयोजित महिला दिन कार्यक्रमात केले.
सावंतवाडी पोलिस ठाण्यात जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर व अप्पर पोलिस अधीक्षक साटम यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात ‘महिला पोलिस ठाणे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात अमलात आणली. यावेळी नवोदय विद्यालयाच्या विद्यार्थिनी उपस्थित होत्या.
येथील पोलिस ठाण्याच्या प्रांगणात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या निमित्ताने पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी म्हणून उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक यांनी कार्यभार सांभाळला. तसेच ट्रॅफिक, ११२, ठाणे अंमलदार, वायरलेस, चेकपोस्ट व चालक म्हणून महिलांनी ड्यूटी बजावली. ‘‘सर्वच क्षेत्रात महिलांचा पुढाकार राहिला आहे. आज महिला दिनाच्या निमित्ताने ‘महिला पोलिस ठाणे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात अमलात आणली गेली आहे,’’ असे पोलिस अधीक्षक दहीकर यांनी सांगितले.
नवोदय विद्यालयातील मुलींना स्वसंरक्षणपर, तसेच महिला-मुली संरक्षण कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यात आले. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेमध्ये प्रावीण्य प्राप्त केलेल्या मुलींचा सन्मान करण्यात आला. पोलिस उपअधीक्षक विनोद कांबळे, पोलिस उपअधीक्षक (गृह) श्वेता खाडे, पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज शिंदे, जयेश खंदरकर, आजच्या पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी महिला पोलिस उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक आदी उपस्थित होत्या.