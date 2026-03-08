करजुवेत ९ लिटर गावठी दारू जप्त
करजुवेत एकाकडून
गावठी दारू जप्त
संगमेश्वर, ता. ८ : तालुक्यातील करजुवे लोहारवाडी येथे हातभट्टीची दारू बाळगल्याप्रकरणी संगमेश्वर पोलिसांनी कारवाई केली. या छाप्यात पोलिसांनी ९ लिटर दारू जप्त केली असून संशयिताला ताब्यात घेतले. सचिन सुरेश कुडतडकर (वय २६, रा. करजुवे लोहारवाडी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता. ७) सायंकाळी ६:३० च्या सुमारास करजुवे लोहारवाडीत ही कारवाई केली. संशयिताच्या घरामागील जंगलमय भागात बेकायदेशीर दारूचा साठा असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार संगमेश्वर पोलिस पथकाने छापा टाकला. या कारवाईत संशयित सचिन सुरेश कुडतडकर विनापरवाना हातभट्टीची दारू बाळगताना रंगेहाथ मिळून आला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून ९५० रुपये किमतीची ९ लिटर दारू जप्त केली. कोणताही कायदेशीर परवाना नसताना दारूची साठवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला. कॉन्स्टेबल सोमनाथ दत्ताराम खाडे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यान्वये गुन्हा नोंद केला. संगमेश्वर पोलिस घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.
