रुग्णांशी सहानुभूतीपूर्वक संवाद गरजेचा

डॉ. अनिल नेरुरकर : नेरुर येथे महिला दिनानिमित्त मार्गदर्शन
सकाळ वृत्त्तसेवा
कुडाळ, ता. ९ : आरोग्यसेवा क्षेत्रात परिचारिका आणि फिजिओथेरपिस्ट यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. रुग्णांच्या उपचार प्रक्रियेत प्रभावी संवाद हा एक कळीचा घटक असून, परिचारिकांनी रुग्णांशी सहानुभूतीपूर्वक संवाद साधणे, त्यांच्या भावना समजून घेणे आणि त्यांच्यात विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे. योग्य संवादामुळे रुग्णांना मानसिक आधार मिळतो, ज्याचा सकारात्मक परिणाम उपचार प्रक्रियेवर होतो, असे प्रतिपादन डॉ. अनिल नेरुरकर यांनी केले.
बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्था (सिंधुदुर्ग) संचलित, बॅ. नाथ पै कॉलेज ऑफ नर्सिंग आणि कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी यांच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. नेरुर येथील (कै.) यशवंतराव नाईक ग्रामीण रुग्णालय व संशोधन केंद्र येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमात डॉ. नेरुरकर यांनी ‘परिचारिका-रुग्ण संवाद कौशल्य’ या विषयावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, ‘‘रुग्णसेवा करताना परिचारिका आणि फिजिओथेरपिस्ट यांनी स्वतःचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ ठेवणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात काम करताना येणाऱ्या ताणतणावाचा सामना करण्यासाठी नियमित व्यायाम, सकारात्मक विचार आणि मानसिक संतुलन राखणे गरजेचे आहे.’’
यावेळी डॉ. नेरुरकर यांनी विद्यार्थ्यांनी समाजसेवेचा मार्ग निवडल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि प्रामाणिकपणे कार्य करून समाजाच्या आरोग्यसेवेत मोलाचे योगदान देण्याचे आवाहन केले. या कार्यक्रमास प्रा. कल्पना भंडारी, प्रा. वैशाली ओटवणेकर, प्रा. प्रथमेश हरमलकर उपस्थित होते.
