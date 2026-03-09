कुंबळे येथे २६३ दाखल्यांचे वितरण
कुंबळे : आयोजित ‘समाधान शिबिर अभियान’ टप्पा क्र. १ अंतर्गत कार्यक्रमात लाभार्थी नागरिकांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करताना उपस्थित मान्यवर.
कुंबळे येथे २६३ दाखल्यांचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ९ ः छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिर अभियानांतर्गत तालुक्यातील कुंबळे महसूल मंडळाचे पहिले शिबिर कुंबळे जिल्हा परिषद शाळेत झाले. यामध्ये विविध प्रकारच्या २६३ दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. या शिबिरातून तालुक्यातील अभियानाची सुरुवात झाली.
समाधान शिबिरात वाटप केलेल्या दाखल्यांमध्ये ४५ उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र १३, अधिवास प्रमाणपत्र ६, जात प्रमाणपत्र २१, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र १, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र ४, आधार कार्ड नोंदणी व दुरुस्ती ११३, नवीन शिधापत्रिका ७, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे मंजुरी प्रमाणपत्र ७, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तिवेतन योजनेची प्रमाणपत्रे २, आयुष्मान भारत कार्ड ७ तसेच विविध योजनांची ५७ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप घोसाळकर, अस्मिता केद्रे, पंचायत समिती सदस्य दीपक मालुसरे, अनिल रटाटे, नितीन म्हामुणकर, अनंत शिंदे, इरफान बुरोंडकर तसेच माजी सरपंच किशोर दळवी यांसह तालुक्यातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. हे शिबिर तहसीलदार अक्षय ढाकणे, गटविकास अधिकारी सुनील खरात, तालुका कृषी अधिकारी सोमनाथ अहिरकर आणि तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिषेक गावंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले.
