स्वसंरक्षण प्रशिक्षण महिला सबलीकरणासाठी उपयुक्त
मंडणगड ः जागतिक महिला दिन कार्यक्रमात तायक्वांदो राष्ट्रीय पंच व प्रशिक्षिका काजल लोखंडे यांचा सत्कार करताना मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे व अर्जुन हुल्लोळी, विद्या आटपाटकर, विश्वदास लोखंडे, तेजकुमार लोखंडे व मान्यवर.
स्वसंरक्षण प्रशिक्षण महिलांना उपयुक्त
आबासाहेब हुलगे ः मंडणगड येथे महिला दिन
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ९ ः ‘महिलांना न्याय व हक्क मिळवून देताना कृतीची जोड मिळावी, यासाठी महिलांना सक्षम होण्याकरिता शासनामार्फत स्वसंरक्षण प्रशिक्षण दिले जात आहे. यातून महिलांचे सबलीकरण होण्यासाठी मदत होईल,’ असे प्रतिपादन हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आबासाहेब हुलगे यांनी केले.
मंडणगड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे जागतिक महिला दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी तायक्वांदो राष्ट्रीय पंच व प्रशिक्षिका काजल लोखंडे, विश्वदास लोखंडे, अॅड. तेजकुमार लोखंडे, उपप्राचार्य अर्जुन हुल्लोळी हे उपस्थित होते. त्यांनी मुलींना स्वसंरक्षण प्रशिक्षण दिले. याप्रसंगी आबासाहेब हुलगे यांनी विद्यालयातून शिकणाऱ्या मुलींनी जिजामाता व सावित्रीबाई फुले यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण घेतले पाहिजे, असे सांगितले.
काजल लोखंडे यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीसमोर आपल्या सहकाऱ्यांसह स्वसंरक्षणाची प्रात्यक्षिक करून दाखवली. या कार्यक्रमाला पर्यवेक्षक शांताराम बैकर, सीनियर शिक्षिका विद्या आटपाटकर, राजकुमार सूर्यवंशी, प्रमोद जाधव, क्रीडा शिक्षक गौतम माने सर्व महिला शिक्षिका व शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी-विद्यार्थिंनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
