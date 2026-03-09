पर्यावरणविषयी जागृतीसाठी शिमग्यात ‘निसर्ग देवाक शबय’
पर्यावरणविषयी जागृतीसाठी शिमग्यात ‘निसर्ग देवाक शबय’
मोरगा, आडाळीत पथनाट्य; घातक प्रकल्प, नदी संवर्धनाबाबत जागृती
सकाळ वृत्तसेवा
कळणे, ता. ९ : राष्ट्र सेवा दलाच्या पुढाकाराने शिमग्यानिमित्त मोरगाव आणि आडाळी येथे पर्यावरणविषयक जनजागृतीसाठी ‘निसर्ग देवाक शबय’ हे आगळ्यावेगळ्या धाटणीचे पथनाट्य सादर करण्यात आले. या उपक्रमाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.
राष्ट्र सेवा दल, अनुभव शिक्षा केंद्र आणि रानमाणूस फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या उपक्रमाला ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेचे सहकार्य लाभले. मोरगाव बौद्धवाडी येथील समाजमंदिर आणि आडाळी येथील नवरात्र मंडपात हे पथनाट्य सादर करण्यात आले. टाळ्यांच्या कडकडाटात प्रेक्षकांनी या उपक्रमाला दाद दिली.
कोकणी रानमाणूस प्रसाद गावडे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सेवा दलाचे ॲड. प्रवीण नाईक, ‘घुंगुरकाठी’चे अध्यक्ष सतीश लळीत, सचिव डॉ. सई लळीत, आडाळीचे सरपंच पराग गावकर, समता कला क्रीडा मंडळाचे बाळकृष्ण कदम व अमोल कदम यांचे सहकार्य लाभले. सहदेव पाटकर, श्रेयश शिंदे, अमोल तांबे, युगांत चव्हाण, सत्यवान गावकर, शशांक कांबळे, संदीप सडेकर, दुर्वांक मेस्त्री, तन्मय पंडित या कलाकारांनी हे पथनाट्य सादर केले. दुर्वांक मेस्त्री यांच्या घुमट वादनाने सर्वांची मने जिंकली. या पथनाट्य चमूने आडाळी येथील घुंगुरकाठी भवनला सदिच्छा भेटही दिली.
पथनाट्यातून नेमका संदेश
वेगाने होत असलेले नागरीकरण, पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास, नद्यांकडे झालेले दुर्लक्ष, ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासारखे अनावश्यक व घातक प्रकल्प आणि धनदांडग्यांकडून ओरबाडल्या जाणाऱ्या जमिनी अशा गंभीर समस्यांवर या पथनाट्याने रोखठोक भाष्य केले. या पथनाट्याचे लेखन अभिनेता श्रेयश शिंदे यांनी केले. यात शिंगोबा (डोंगर), निळी माय (नदी), वसुंधरा (पृथ्वी), शंखासूर, सरपंच, राक्षस, शेतकरी आणि व्यापारी अशा विविध लक्षवेधी भूमिकांचा समावेश होता. ‘‘नद्यांचे रक्षण करा, जमिनी विकू नका, झाडे राखा आणि प्लास्टिकचा वापर टाळा’’, असा संदेश या पथनाट्यातून देण्यात आला.
