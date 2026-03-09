पाट मराळवाडी सातेरी देवीचा रविवारपासून वर्धापन सोहळा
म्हापण, ता. ९ ः पाट-मराळवाडी येथील ग्रामस्थांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री देवी सातेरी मातेचा रौप्य महोत्सवी वर्धापन दिन सोहळा रविवारी (ता. १५) व सोमवारी (ता. १६) मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. या निमित्ताने श्री देवी सातेरी मित्रमंडळ, पाट मराळवाडी यांच्या वतीने विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
रविवारी सायंकाळी ४ वाजता स्थानिक ग्रामस्थांची सुश्राव्य भजने, ७ वाजता विठ्ठल रखुमाई वारकरी भजन मंडळ, पाट-म्हापण पंचक्रोशी यांचे भजन, सोमवारी मुख्य वर्धापन सोहळ्यानिमित्त सकाळी सातपासून पंचायतन आराधना आणि सातेरी मातेचा पंचायतन याग, ९ वाजता लघुरुद्र, श्री सत्यनारायण महापूजा, महाआरती, दुपारी १२.३० वाजता भाविकांसाठी महाप्रसाद, २.३० वाजता ग्रामस्थांची भजने, महिलांसाठी हळदीकुंकू, सायंकाळी ५ वाजता मोरेश्वर महिला फुगडी मंडळ (वाघचौडी, नेरुर) यांचा फुगडीचा कार्यक्रम, ६ वाजता रामकृष्ण भजन मंडळ (पाट), ७ वाजता श्री देवी माऊली वारकरी भजन मंडळ (किनळोस) यांचे भजन, रात्री ९.३० वाजता (कै.) लोकराजा सुधीर कलिंगण प्रस्तुत आणि सिद्धेश कलिंगण संचालित कलेश्वर दशावतार नाट्य मंडळ, नेरुर यांचा पौराणिक ट्रिकसीनयुक्त नाट्यप्रयोग ‘पृथ्वीकंकण’, काकड आरतीने सोहळ्याची सांगता होईल.