इन्स्पायर मानक अवॉर्डमध्ये ''मिलाग्रीस''च्या पियुषचे यश
swt97.jpg
29678
सावंतवाडी ः पियुष पेडणेकर हिला गौरविताना मुख्याध्यापक रिचर्ड सालदान्हा.
इन्स्पायर मानक अवॉर्डमध्ये
‘मिलाग्रीस’च्या पियुषचे यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ : केंद्राच्या ‘नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन’ आणि ‘डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी’ यांच्या वतीने आयोजित ‘इन्स्पायर मानक अवॉर्ड’ स्पर्धेत मिलाग्रीस हायस्कूलचा आठवीतील विद्यार्थी पियुष पेडणेकर याने यश संपादन केले. त्याची जिल्हास्तरावर निवड झाली आहे. जिल्ह्यातून निवडण्यात आलेल्या एकूण आठ नामांकनांमध्ये पियुषने आपले स्थान निश्चित केले आहे. पावसाळ्यातील रस्त्यांवरील सांडपाण्याचे नियोजन हा विषय पियुषने या स्पर्धेसाठी निवडला होता. पावसाळ्यातील तुंबणारी गटारे आणि रस्त्यांची होणारी दुर्दशा यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न त्याने या प्रकल्पातून केला आहे.
त्याला प्रकल्पासाठी प्रशालेचे विज्ञान शिक्षक मार्टिन डेसा, वर्षा राणे तसेच विज्ञान विभागातील सर्व शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले. या यशाबद्दल प्रशालेचे मुख्याध्यापक फादर रिचर्ड सालदान्हा, पर्यवेक्षिका संध्या मुणगेकर, सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी त्याचे अभिनंदन केले.