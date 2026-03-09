दापोली-मुरुडमध्ये साडेचार हजार कासवांच्या अंड्याचे संरक्षण
दापोली ः मुरूड समुद्र किनाऱ्यावर कासवांची घरटी संरक्षित केली आहेत.
मुरुडमध्ये साडेचार हजार कासवांच्या अंड्याचे संरक्षण
डिसेंबरमध्ये पहिले घरटे : ७ कासवांची पिल्ले समुद्रात विसावली
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ९ ः तालुक्यातील मुरुड समुद्रकिनारी कासवांच्या संवर्धनासाठी यंदा उल्लेखनीय उपक्रम राबविण्यात आला आहे. येथे ४६ घरट्यांमधील सुमारे ४५०० अंडी सुरक्षितपणे संरक्षित केली आहेत. स्थानिक ग्रामस्थ, पर्यावरणप्रेमी आणि वन विभागाच्या सहकार्याने हा संवर्धन उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे.
मुरुड समुद्रकिनाऱ्यावर कासवांनी घातलेली अंडी भरती-ओहोटी, भटकी प्राणी तसेच इतर नैसर्गिक संकटांपासून सुरक्षित राहावीत यासाठी ती काळजीपूर्वक संरक्षित ठिकाणी हलवून जतन केली आहेत. १९ डिसेंबरला येथे पहिले घरटे संरक्षित केले होते. या घरट्यांपैकी पहिल्या घरट्यातून २० फेब्रुवारीला ७ कासवांची पिल्ले बाहेर पडली असून, अजूनही त्या घरट्यात काही अंडी शिल्लक आहेत. उर्वरित अंड्यांमधूनही पुढील काही दिवसांत पिल्ले बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. तसेच १४ मार्चपासून पुढील घरट्यांमधून पिल्ले बाहेर पडण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती स्थानिक जीवरक्षकांनी दिली. सध्या वातावरणात होत असलेल्या बदलांचा देखील या प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. सकाळी वातावरण थंड असते, तर सकाळी साधारण १० वाजल्यानंतर कडक उन्हाचे चटके जाणवू लागतात, त्यामुळे अंड्यांमधून पिल्ले बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेवर काही प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे कांदळवन विभागाचे अधिकारी किरण ठाकूर यांनी सांगितले.
