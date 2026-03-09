मळेवाड़ आरोग्य केंद्रामध्ये महिलांची आरोग्य चिकित्सा
मळेवाड ः शिबिराचे दीपप्रज्वलन करताना डॉ. स्वाती गायकवाड, डॉ. अदिती ठाकर, डॉ. विक्रम मस्के, सागर नाणोसकर, मदन मुरकर.
मळेवाड़ आरोग्य केंद्रामध्ये
महिलांची आरोग्य चिकित्सा
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ९ ः अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गोवा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मळेवाड यांच्यावतीने आज विशेष ‘एएनसी आणि स्त्रीरोग आरोग्य शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले. या शिबिरात गरोदर मातांसह इतर महिलांच्या विविध स्त्रीरोगांची तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली.
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानच्या डॉ. स्वाती गायकवाड यांच्यासह मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्र वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अदिती ठाकर, डॉ. विक्रम मस्के, युवासेना प्रमुख सागर नाणोसकर, मदन मुरकर उपस्थित होते. केंद्रीय आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या गोवा येथील संस्थानच्या ''स्त्रीरोग प्रसूतीतंत्र'' विभागाद्वारे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. डॉ. गायकवाड यांनी मार्गदर्शन केले. श्री. नाणोसकर यांनी आयुर्वेद संस्थानच्या सेवेचा नागरिकांना लाभ मिळवून देण्याचा मानस व्यक्त केला. आशा स्वयंसेविकांसाठी विशेष व्याख्यानात गर्भधारणेदरम्यान योग्य आहार आणि आयुर्वेदाच्या माध्यमातून प्रतिबंधात्मक काळजी यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. लाभार्थी महिलांना मोफत आयुर्वेदिक औषध किटचे वाटप करण्यात आले. मळेवाड आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. यू. टी. राणे यांनी आभार मानले.
