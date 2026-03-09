दोडामार्गच्या सभापतिपदी भाजपच्या पार्वती गवस
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ९ : दोडामार्ग पंचायत समिती सभापतिपदी भाजपच्या पार्वती गवस, तर उपसभापतिपदी शिंदे शिवसेनेचे गणेशप्रसाद गवस यांची बिनविरोध निवड झाली.
पंचायत समिती सभापती व उपसभापती निवडणूक प्रक्रिया आज पार पडली. सकाळी ११ पासून नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यासाठी सुरुवात झाली. दुपारी १२.२० च्या सुमारास शिंदे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख तथा पंचायत समिती सदस्य गणेशप्रसाद गवस, जिल्हा उपप्रमुख राजेंद्र निंबाळकर, तालुका उपप्रमुख दादा देसाई, तालुका संघटक गोपाळ गवस, झरेबांबर पंचायत समिती सदस्या स्नेहा गवस, कोनाळ पंचायत समिती सदस्य सायली निंबाळकर, रामदास मेस्त्री, भाजपचे तालुकाध्यक्ष तथा जिल्हा परिषद सदस्य दीपक गवस, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, तालुका उपप्रमुख आनंद तळणकर, युवा मोर्चा तालुकाप्रमुख पराशर सावंत, साटेली-भेडशी पंचायत समिती सदस्य संजय सातार्डेकर, मणेरी पंचायत समिती सदस्या सोनिया कुबल, माटणे पंचायत समिती सदस्या पार्वती गवस, खोक्रल सरपंच देवेंद्र शेटकर आदी उपस्थित होते. सभापती व उपसभापती प्रत्येकी एक अर्ज आल्याने बिनविरोध निवड झाली.