'मजूर सहकारी'करिता आज काम वाटप सभा
‘मजूर सहकारी’करिता
आज काम वाटप सभा
रत्नागिरी ः जिल्हा परिषदेची सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्था यांच्याकरिता उद्या (ता. १०) दुपारी १२ वाजता कै. शामराव पेजे सभागृह, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी येथे कामवाटप समिती सभा आयोजित करण्यात आली आहे. ही सभा जिल्हा परिषद येथे आयोजित केली आहे.
अग्नीवीर भरती रॅलीची
ऑनलाईन नोंदणी
रत्नागिरी ः अग्नीवीर भरती रॅलीसाठी ऑनलाईन नोंदणी १ एप्रिल पर्यंत www.joinindianarmy.nic.in या वेबसाइटवर सुरु आहे. तरी जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांनी आपली नोंदणी करावी, असे आवाहन कर्नल लष्कर भरती संचालक, भरती कार्यालय, कोल्हापूर यांनी केले आहे. ही भरती मोहीम महाराष्ट्र राज्यातील सातारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी आणि गोवा राज्यातील उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्यातील पात्र उमेदवारांसाठी लागू आहे. अग्नीवीर कॅडेट्ससाठी पहिल्या वर्षी महिन्याचे वेतन ३० हजार, दुसऱ्या वर्षी ३३ हजार, तिसऱ्या वर्षी ३६ हजार ५०० आणि चौथ्या वर्षी ४० हजार मिळणार आहे. यापैकी ७० टक्के वेतन हातामध्ये तर, त्यापैकी अग्नीवीर कोर्पस् फंडमध्ये ३० टक्के वेतन जमा होणार आहे. ३० टक्के केंद्र सरकार कोर्पस फंडमध्ये जमा करणार आहे.
ख्रिस्त ज्योतीमध्ये
विविध कार्यक्रम
चिपळूण ः वालोपे येथिल ख्रिस्त ज्योती कॉन्व्हेंट हायस्कूल मध्ये जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. तिन्ही विभागाचे सर्व शिक्षक, विद्यार्थी यात सहभागी झाले. मुख्याध्यापिका सिस्टर डेल्मा फिगेर यांच्या मार्गदर्शनाने सर्व कार्यक्रम शाळेतील संस्कृतिक विभाग, विद्यार्थी प्रतिनिधी व शिक्षकांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. प्राथमिक, माध्यमिक विभागच्या विद्यार्थ्यांनी विविध नृत्य सादर केली. यावेळी महिला शिक्षिकाना सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला शाळेच्या व्यवस्थापिका सिस्टर हेझल यांनी संबोधित केले. प्राथमिक विभागाच्या मुख्याध्यापिका सिस्टर लुईझा, सिस्टर ललिता उपास्थित होत्या. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विद्यार्थी प्रतिनिधी आयुष पाटील व सिमरा परदेशीं यांनी केले.
