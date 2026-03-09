दिक्षा परब ठरल्या आदर्श महिला कर्मचारी
-ratchl९१.jpg-
P२६O२९७३३
चिपळूण ः दिक्षा परब यांचा आदर्श महिला कर्मचारी म्हणून झालेला सन्मान
------
दिक्षा परब ‘आदर्श महिला कर्मचारी’
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ९ ः प्राथमिक शाळा खेर्डी- चिंचघरी (सती) प्राथमिक विद्यालयात जागतिक महिला दिन उत्साहात झाला. यावर्षीच्या आदर्श महिला कर्मचारी शिशू विहारच्या शिक्षिका दिक्षा दर्शन परब यांना शाल, श्रीफळ, आकर्षक शिल्ड व भेटवस्तू देवून सन्मानित करण्यात आले. शिक्षिका मनीषा कांबळी व अश्विनी कांबळे यांनी महिला दिनाविषयी माहिती सांगितली. दिक्षा परब यांनी आदर्श महिला निवड झाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. अध्यक्षा समीक्षा पिटले यांनी स्त्री शक्तीचे महत्त्व सांगितले. यानिमित्ताने शाळेतील सर्व महिलांचा गौरव करण्यात आला. कार्यक्रमाला मुख्याध्यापक अरविंद सकपाळ, रश्मी राजेशिर्के, संदेश सावंत, अपूर्वा शिंदे, विनया नटे, वृषाली राणे, अर्चना देशमुख, ज्योती चाळके, रूपाली खरात, वर्षा सकपाळ आदींनी मेहनत घेतली.