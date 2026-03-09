वैभववाडी सभापतिपदी भाजपचे रावराणे
सिद्धेश रावराणे, सांची कोलते
वैभववाडी सभापतिपदी भाजपचे रावराणे
सांची कोलते उपसभापती; बिनविरोध निवडीमुळे कार्यकर्त्यांचा जल्लोष
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी,ता. ९ ः येथील पंचायत समितीच्या सभापतिपदी सिद्धेश रावराणे तर उपसभापतिपदी सांची कोलते यांची बिनविरोध निवड झाली. या निवडीनंतर भाजप कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करीत जल्लोष केला.
येथील पंचायत समितीच्या सहा पैकी सहा जागा जिकंत भाजपने निर्विवाद बहुमत मिळविले. त्यामुळे सभापती आणि उपसभापतिपदी कुणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
आज निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार सभापती पदाकरिता सिद्धेश रावराणे तर उपसभापती पदाकरिता सांची कोलते यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. अर्जांची छाननी आणि इतर प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर दुपारी तीन वाजता पीठासन अधिकारी तथा तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी सभापती आणि उपसभापती पदाकरिता प्रत्येकी एक एकच अर्ज दाखल झाल्यामुळे निवड जाहीर केली.
यावेळी गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ, पंचायत समिती सदस्य मंगेश लोके, देवानंद पालांडे, सुवर्णा संसारे, साधना नकाशे आदी उपस्थित होते. सभापती आणि उपसभापती निवड जाहीर करताच भाजप कार्यकर्त्यांनी ढोलताशांचा गजर आणि फटाक्यांची आतषबाजी केली. पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे, जिल्हा परिषद सदस्य श्रावणी रावराणे, जिल्हा परिषद सदस्य रिद्धी सुतार, तालुकाध्यक्ष सुधीर नकाशे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप रावराणे, माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे, दिगंबर पाटील, रितेश सुतार, नगराध्यक्ष श्रध्दा रावराणे, उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे, माजी नगराध्यक्ष नेहा रावराणे, सज्जन रावराणे, महेश संसारे आदींनी सभापती आणि उपसभापतींचे अभिनदंन केले. दरम्यान, सभापती रावराणे यांची भव्य रॅली वैभववाडी शहरातून काढण्यात आली. रावराणे हे लोरे पंचायत समिती मतदारसंघातून निवडून आले होते. त्यांनी माजी सभापती लक्ष्मण रावराणे यांचा पराभव केला होता. सांची कोलते या उंबर्डे पंचायत समिती मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या.
पंचायत समिती तरुणांच्या हाती
वैभववाडी पंचायत समितीचे सूत्रे आता युवा नेतृत्वाकडे सोपविण्यात आली आहेत. सभापती रावराणे आणि उपसभापती कोलते या तरुण चेहऱ्यांकडे पक्षश्रेष्ठींनी पंचायत समितीचा कारभार दिला आहे.
