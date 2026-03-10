‘कोळीण’ सादर करणाऱ्या बालकांचा मुणगेत सन्मान
29939
‘कोळीण’ सादर करणाऱ्या
बालकांचा मुणगेत सन्मान
शिमगोत्सवातील कलेचे कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. १० ः शिमगोत्सवात कोळीण वेशभूषा केलेल्या आडबंदर व कारिवणेवाडी येथील बालकलाकार हर्ष जोशी व आर्यन राणे यांचा आडबंदर कारिवणेवाडीचे पोलिसपाटील तुषार आडकर यांनी सामाजिक बांधिलकी जपत सत्कार केला.
मुणगे गावात शिमगोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी रात्री देवी भगवती मंदिरामध्ये बांबरवाडी मंडळाचा तमाशा सादर करतात. याला देवीच्या मांडात ‘थाप मारणे’ म्हणतात. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशीपासून गावामध्ये गोमूचा नाच, तमाशा, रोंबाट घेऊन वाडीवाडीमध्ये फिरवली जातात. यामध्ये प्रामुख्याने ‘कोळीण’ (गौळणी) महत्त्वाची असते. यात पुरुषाला साडी नेसवून साज-शृंगार करून तसेच पायामध्ये घुंगरू बांधून अर्थात पूर्ण स्त्री वेश परिधान करून कोळीनीसह रोंबाट काढले जाते; मात्र आजच्या तरुण पिढीने याकडे पाठ फिरविली असताना आडबंदरवाडीतील हर्ष जोशी आणि कारिवणेवाडीतील आर्यन राणे या विद्यार्थ्यांनी कोळीण नाच सादर करून सर्वांची वाहवा मिळविली. त्या दोघांसह ज्येष्ठ कलाकार शंकर आडकर यांना तुषार आडकर यांनी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह व रोख रक्कम देऊन सन्मानित केले. विद्यार्थ्यांनी आडकर यांचे आभार मानले.
