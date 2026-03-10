ह्यूमन राईट्सतर्फे रणरागिणींचा सन्मान
तळेरे ः जागतिक महिला दिनानिमित्त ह्यूमन राईट्स असोसिएशनतर्फे कर्तबगार महिलांचा गौरव करताना संघटनेचे पदाधिकारी.
तळेरेत महिला दिन ः सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामाची दखल
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १० : ह्यूमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन सिंधुदुर्ग जिल्हा संघटनेच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त येथील श्रावणी कॉम्प्युटरच्या प्रज्ञांगण सभागृहात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांना सन्मानित करण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात सामाजिक कार्यकर्त्या श्रावणी मदभावे आणि सावी मुद्राळे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून व आदिशक्तींना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. व्यासपीठावर शिवशक्ती महिला कबड्डी संघ, बुरंबावडेच्या प्रमुख मानसी दुधवडकर, शंतनू बांदिवडेकर, ह्यूमन राईट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन संघटनेचे कोकण विभागीय अध्यक्ष संतोष नाईक, सिंधुदुर्ग-रत्नागिरी जिल्हा समन्वयक प्रणय बांदिवडेकर, जिल्हा खजिनदार हनिफ पिरखान आदी उपस्थित होते.
संतोष नाईक यांनी संघटनेच्या कार्याची थोडक्यात ओळख करून दिली. जिल्हास्तर अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार मिळाल्याबद्दल श्रावणी मदभावे यांचा श्री. पिरखान यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह आणि गुलाब कलमाची कुंडी देऊन गौरविण्यात आले. सावी मुद्राळे, मानसी दुधवडकर, श्रीमती नारकर यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. बुरंबाव़़डे कबड्डी संघाला शंतनू बांदिवडेकर यांच्या हस्ते प्रोत्साहनार्थ पाच हजार रुपये रक्कम देण्यात आली. श्रावणी मदभावे यांनी, सर्वांनी दिलेले प्रोत्साहन, पाठिंब्यामुळेच हा पुरस्कार प्राप्त झाला असून तो सर्वांना समर्पित करते, असे सांगितले. सावी मुद्राळे, मानसी दुधवडकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
संघटनेचे वैभववाडी तालुकाध्यक्ष प्रकाश माईणकर, अभयसिंह रावराणे, नितीन महाडिक, मंगेश सावंत, संजय खानविलकर, सतीश मदभावे, महेंद्र चव्हाण, कीर्ती आंबेरकर, प्रा. विधी मुद्राळे, बुरंबावडे पोलिसपाटील मांजरेकर आदीसह महिला उपस्थित होत्या. महेंद्र चव्हाण यांनी आभार मानले.
