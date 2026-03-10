सावर्डेत समाधान शिबिराचा शुभारंभ
चिपळूण ः अभियानात दाखल्यांचे वितरण करताना आमदार शेखर निकम
सावर्डेत समाधान शिबिराचा प्रारंभ
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० ः तालुक्यातील ग्रामस्थांना दर्जेदार शासकीय सेवा मिळण्यासाठी तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान राबवण्यात येत आहे. तालुक्यातील सावर्डे ग्रामपंचायतीत आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत या शिबिराचा प्रारंभ करण्यात आला. यानिमित्ताने शेकडो दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.
या शिबिरात ग्रामस्थांना विविध महसुली दाखले व शासकीय योजनांचा लाभ थेट देण्यात आला. त्यामध्ये सातबारा उतारे- ५१७, ‘८ - अ’ उतारे- २८७, मंजूर फेरफार - ५९, तर जाती, नॉन-क्रीमी लेयर, उत्पन्न, वय, अधिवास, राष्ट्रीयत्व आदी दाखले- ३२४ लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले. आधार अपडेट २४, तुकडेबंदी नियमितीकरण फेरफार ३०, अकृषिक परवानगीतील कमी-जास्त पत्रक प्रकरणे १२ आणि सातबारा दुरुस्ती संदर्भातील अर्ज ३२ स्वीकारण्यात आले. याशिवाय संजय गांधी योजनेअंतर्गत २३ लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आली. पुरवठा विभागाकडून नाव कमी करणे ५२, नाव वाढविणे- ६६, आणि २४ नवीन अंत्योदय शिधापत्रिका देण्यात आल्या. निवडणूक विभागाकडून नमुना ६ चे २, नमुना ७ चे १७ आणि नमुना ८ चे १८ अर्ज स्वीकारण्यात आले. कृषी विभागामार्फत महाविस्तार ॲप नोंदणी २२, ॲग्रीस्ट्रॅक नोंदणी २९, पीएम किसान १६ व महा-डीबीटीचा १ अर्ज करण्यात आला. तसेच आयुष्यमान भारत कार्डासाठी ३३ लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्यात आली. पंचायत समितीकडून जन्म दाखले २२, विवाह प्रमाणपत्रे १२, असेसमेंट उतारे २० तसेच ९ जणांना घरकुल लाभ देण्यात आला.