राजापूर पंचायत समितीची पहिली मासिक २४ रोजी
राजापूर पंचायत समितीची सभा २४ला
पदाधिकाऱ्यांकडे लक्ष ; टंचाई आराखड्यावर चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ११ ः सभापती आणि उपसभापती निवड झाल्यानंतर पंचायत समितीची पहिली मासिक सभा २४ रोजी राजापूर येथील किसान भवन सभागृहामध्ये सभापती नंदिनी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपसभापती अभिजित गुरव यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे.
पंचायत समितीच्या विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना तालुक्याचा विकास आणि सध्या सुरू असलेली विकासकामे यांच्याविषयी महत्त्वपूर्ण चर्चा, या सभेमध्ये होणार आहे. यामध्ये विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. मुबलक प्रमाणात पाऊस पडूनही तालुक्याला दरवर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार किरण सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली नुकताच तालुक्याचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधित महत्त्वपूर्ण चर्चा या वेळी अपेक्षित आहे. त्यामुळे चार वर्षानंतर होणाऱ्या पंचायत समितीच्या पहिल्या मासिक आढावा बैठकीला नवे कारभार कसे सामोरे जाणार? याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहीले आहे.
----
विरोधक नसलेले सभागृह
पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना-भाजप महायुतीने दणदणीत विजय मिळवत सर्वच्या सर्व म्हणजेच बाराही जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे सभागृहात विरोधकच उरलेले नाहीत. पदाधिकाऱ्यांना एकहाती कारभार चालवणे सोपे जाणार आहे.
