कबड्डीत ''जामसंडे पंचक्रोशी'' विजेता
कोळोशी ः सिंधू चषक कबड्डी स्पर्धेत विजेत्यांना व उपविजेत्यांना गौरविताना मान्यवर.
कबड्डीत ‘जामसंडे पंचक्रोशी’ विजेता
‘सिंधू चषक’ स्पर्धा ः कोळोशी सिंधुपुत्र प्रतिष्ठान उपविजेता
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ११ ः सिंधुपुत्र प्रतिष्ठान कोळोशी आयोजित सिंधू चषक २०२६ कबड्डी स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात सिंधुपुत्र कोळोशी संघाला पराभूत करत जामसंडे पंचक्रोशी संघाने विजेतेपद पटकावत ‘सिंधू चषक’ उंचावला. या स्पर्धेत मिळालेली बक्षिसाची रक्कम जामसंडे संघाने असलदे येथील दिविजा वृध्दाश्रमाला देणगी घोषित करून सामाजिक बांधिलकी जोपासली.
प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभलेल्या सिंधू चषक २०२६ चा उद्घाटन सोहळा भाजप कणकवली तालुकाध्यक्ष दिलीप तळेकर व जिल्हा परिषद सदस्य मनोज रावराणे, पंचायत समिती सदस्या हर्षदा वाळके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. स्पर्धेची नाणेफेक जिल्हा परिषद सदस्य संतोष पारकर, पंचायत समिती सदस्य अण्णा खाड्ये यांच्या हस्ते करण्यात आली. यावेळी सरपंच गुरुनाथ आचरेकर, माजी सरपंच सुशील इंदप, सुचिता पोकळे, पंढरी वायंगणकर, संजय गोरुले, विद्याधर खोत, उत्तम सावंत, नामदेव इस्वलकर, राजा साटम, सुयोग पोकळे, दीपक चव्हाण, विशाल कदम, विशाल पारकर उपस्थित होते.
अंतिम फेरीत पंचक्रोशी जामसंडे विरुद्ध सिंधुपुत्र प्रतिष्ठापन कोळोशी सामना झाला. या सामन्यात जामसंडे पंचक्रोशी संघाने सांघिक खेळाच्या जोरावर विजेतेपद पटकावले. कोळोशी संघाला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. तृतीय यंगस्टार कणकवली तर चतुर्थ लक्ष्मीनारायण वालावल ठरले. विजेत्यांस अनुक्रमे रोख रक्कम २०००, ७०००, २५००, २५०० व चषक देऊन गौरविण्यात आले. उत्कृष्ट चढाई-ऋषी राणे, पकड-आकाश पाटकर, अष्टपैलू खेळाडू पंकज सांगळे यांना रोख रक्कम पारितोषिक देण्यात आले. राष्ट्रीय खेळाडू नामदेव इस्वलकर पुरस्कृत ‘पब्लिक हिरो’ आनंद परब ठरला.
