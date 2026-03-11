आरोस विद्या विकास प्रशाळेत महिला दिन
swt113.jpg
30228आरोस ः उद्योजिका संगीता पांचाळ यांचे स्वागत करताना मुख्याध्यापक अनिल नाईक, देवयानी चव्हाण व इतर.
आरोस विद्या विकास
प्रशाळेत महिला दिन
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ११ ः जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून आरोस पंचक्रोशी विद्या विकास हायस्कूलमध्ये जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला. या खास कार्यक्रमासाठी आरोस दांडेली ( कोंडुरे तिठा) येथील महिला उद्योजक संगीता पांचाळ यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्ज्वन व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार घालून करण्यात आली. प्रशालेच्या वतीने पांचाळ यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रशालेच्या विद्यार्थ्यांनी समाजातील विविध क्षेत्रातील महिलांच्या जीवनावर गौरवपर भाषण केली. शिक्षिका देवयानी चव्हाण व विद्यार्थ्यांनी पांचाळ यांची खास मुलाखत घेऊन त्यांचा जीवनातील प्रवास जाणून घेतला. यावेळी पांचाळ यांनी आपल्या जीवनातील चढउतार कथन करत उपस्थितांना जीवनात कुठल्याही संकटाला न घाबरता मोठ्या धैर्याने संकटांना सामोरे जायला हवे, असे सांगितले. यावेळी मिताली नाईक, कृपा नेमळेकर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन देवयानी चव्हाण यांनी केले. मुख्याध्यापक अनिल नाईक यांनी आभार मानले.
