६० नळपाणी योजनांची होणार दुरुस्ती
ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्न सुटणार
नळपाणी योजनांच्या दुरस्तीसाठी, साडेपाच कोटींचा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : ग्रामीण भागातील जनतेची तहान भागवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्ह्यातील ६० नळपाणी पुरवठा योजना नादुरूस्त झाल्याने हजारो ग्रामस्थांना टंचाईची झळ सोसावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने या योजनांच्या दुरुस्तीसाठी ५ कोटी ५३ लाख ९० हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे उन्हाळ्याच्या तोंडावर ४१ गावांतील ६० वाड्यांचा पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यात ग्रामीण पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी विंधन विहिरी आणि नळपाणी योजनांचे जाळे विस्तारण्यात आले आहे; मात्र, योग्य देखभाल-दुरूस्तीअभावी अनेक योजना गेल्या काही काळापासून बंद अवस्थेत आहेत. परिणामी, ग्रामस्थांना पाण्यासाठी पुन्हा विहिरी आणि विंधन विहिरींवर अवलंबून राहावे लागत असून, भटकंती करावी लागत आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने या योजनांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता, ज्याला आता प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
दरम्यान, अनेक ठिकाणी मूळ पाण्याचे स्रोतच आटले आहेत किंवा खराब झाले आहेत. हे स्रोत पुनरुज्जीवित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे तरच कोट्यवधी रुपये खर्च करून दुरूस्त होणाऱ्या या योजना दीर्घकाळ टिकतील आणि ग्रामीण जनतेला शाश्वत पाणीपुरवठा मिळेल, अशी आशा आहे.
