मैदानी खेळ निरोगी आयुष्याचा मूलमंत्र
सिंधुदुर्गनगरी : क्रिकेट स्पर्धेच्या उद्घाटनरप्रसंगी जिल्हाधिकारी धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, प्रभाकर सावंत व इतर मान्यवर.
तृप्ती धोडमिसे ः सिंधुदुर्गनगरीत मुख्यालय पत्रकार संघातर्फे क्रिकेट स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ११ ः सुकर जीवनासाठी निरोगी आयुष्य महत्त्वाचे असते. निरोगी आयुष्यासाठी नियमित व्यायाम महत्त्वाचा आहे. हा व्यायाम मैदानावरील खेळातून मिळतो. त्यामुळे नियमित खेळणे महत्त्वाचे आहे. त्याच उद्देशाने मुख्यालय पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठीच्या क्रिकेट स्पर्धा हा उपक्रम निश्चितच बोध घ्यायला लावणारा आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले.
मुख्यालय पत्रकार संघाच्यावतीने सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हा क्रीडा संकुल येथील मैदानावर जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठी आज क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आली. त्याचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या हस्ते दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून झाले. यावेळी जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत, जिल्हा क्रीडा अधिकारी निलिमा अडसूळ, पत्रकारांचे राज्य प्रतिनिधी गणेश जेठे, जिल्हा सचिव बाळ खडपकर, जिल्हा प्रतिनिधी संजय वालावलकर, राजन नाईक, मुख्यालय अध्यक्ष लवू म्हाडेश्वर, सचिव दत्तप्रसाद वालावलकर, खजिनदार गिरीश परब, कुडाळ अध्यक्ष विजय पालकर, तेजस्वी काळसेकर, सतीश हरमलकर, संदीप गावडे, नंदकुमार आयरे, विनोद दळवी, मनोज वारंग, विनोद परब उपस्थित होते.
पोलिस अधीक्षक दहिकर यांनी, पत्रकारांसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन हे आपण पहिल्यांदा पाहत आहोत. पत्रकार हे नेहमीच फटकेबाजी करीत असतात, परंतु आजचे सामने त्यांच्या-त्यांच्यातच आहेत. बॉल आणि बॅट मधील हा संघर्ष मैदानावर दिसणार आहे, असे सांगत क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्या. प्रभाकर सावंत यांनी, पत्रकार आणि आपले स्नेहाचे सबंध आहेत. समाज विकासाच्या प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव निश्चितच आहे, असे सांगत स्पर्धेला दिल्या.
चौकट
बोध घ्यावा अशी स्पर्धा
स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी स्पर्धेला भेट दिली. यावेळी शुभेच्छा देताना त्यांनी पत्रकारांची ही क्रिकेट स्पर्धा प्रशासनाने बोध घ्यावी, अशी आहे. पत्रकारांना विरंगुळा मिळावा आणि त्यांच्यातील क्रिकेट खेळाला व्यासपीठ मिळावे, यासाठी आयोजित केलेली ही स्पर्धा कौतुकास पात्र आहे, असे सांगत ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
