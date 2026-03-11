कथाकथन स्पर्धेत नीरजा दीक्षित प्रथम
राजापूर ः कथाकथन स्पर्धेतील विजेत्यांना गौरविताना सरकारी वकील भालचंद्र सुपेकर. शेजारी प्रभात पाध्ये, जयंत अभ्यंकर, जयेश हर्डीकर आदी.
राजापूर ः राजापूर नगर वाचनालयाच्या वतीने मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यात आला. यानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या कथाकथन स्पर्धेतील नीरजा दीक्षित (विश्वनाथ विद्यालय), गौरी भिडे (विश्वनाथ विद्यालय), वेदांती दांडेकर (गोखले कन्याशाळा) यांनी अनुक्रमे क्रमांक मिळवले. ईश्वरी चव्हाण (विश्वनाथ विद्यालय) हिला उत्तेजनार्थ पारितोषिक देण्यात आले. या वेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रभात पाध्ये, कार्यवाह जयंत अभ्यंकर, संचालक जयेश हर्डीकर, सुहास ओळकर, राजेंद्र रानडे, शैलेश आंबेकर, श्रुती ताम्हणकर आदी उपस्थित होते. कुसुमाग्रज हे वैश्विक प्रतिभा लाभलेले कवी होते. त्यांनी कोलंबसाचे गर्वगीत या कवितेतून सागरालासुद्धा पामर असे संबोधले आहे. सागरापेक्षा आमची ध्येयासक्ती आणि आशा कित्येक पटीने मोठी आहे असे सांगत त्यांनी मराठी भाषेचाच नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीचा गौरव केला आहे, असे प्रतिपादन लेखक व राजापूरचे सरकारी वकील भालचंद्र सुपेकर यांनी केले.