मधुसुदन वालावलकर यांचे निधन
कुडाळ, ता. ११ ः वालावल गावधडवाडी येथील ज्येष्ठ लाकूड व्यावसायिक मधुसुदन वालावलकर (वय ८३) यांचे मंगळवारी (ता. १०) दुपारी निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. अर्थवृक्ष डेव्हलपर्सचे संचालक संतोष वालावलकर, महेंद्र वालावलकर, महेश वालावलकर यांचे ते वडील, वस्त्रवेधाच्या संचालिका योगिता वालावलकर, तेजल वालावलकर यांचे सासरे होत.
