ःमुर्तवडे रस्ता दुरुस्तीला अखेर मुहूर्त
चिपळूण ः सावर्डे-मुर्तवडे रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे सुरु झालेले काम.
मुर्तवडेतील रस्ता दुरुस्तीला अखेर मुहूर्त
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १२ ः तालुक्यातील सावर्डे, आबिटगाव, मुर्तवडे, तवसाळ रस्ता दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाली नव्हती. अखेर वहाळ गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्या शिवानी सावंत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरावा केल्यानंतर या मार्गावरील खड्डे भरण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे.
तालुक्यातील वहाळ परिसरातील रस्ते मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडून खराब झाले आहेत. खड्ड्यामुळे या भागात सातत्याने अपघात होत असल्याने खड्डे भरण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे सावर्डे, आबिटगाव, मूर्तवडे, तवसाळ रस्ता, वहाळ, वारेली, तोंडली, पिलवली रस्ता, वीर-देवपाट रस्त्यावरील खड्डे भरण्यासाठी ठेकेदारांना काम सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. वाहनचालकांची सातत्याने खड्ड्यातून वाहतूक सुरू असतानाही या मार्गावरील खड्डे भरले जात नव्हते. त्यामुळे वहाळ जिल्हा परिषद गटाच्या सदस्या शिवानी सावंत यांनी बांधकाम विभागाकडे याबाबतची विचारणा करत तातडीने काम सुरू करण्याची मागणी केली. त्यानुसार मुर्तवडे मार्गावर खड्डे भरण्यास सुरुवात झाली.
