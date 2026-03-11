गुहागरच्या महागणपती मंदिरात मार्गदर्शन शिबिर
महागणपती मंदिरात मार्गदर्शन शिबिर
गुहागर : तालुक्यातील दुर्गादेवी वाडी येथील श्री स्वयंभू महागणपती मंदिर येथे विविध शासकीय योजनांची परिपूर्ण माहितीबाबत मार्गदर्शन शिबिर झाले. या वेळी ॲड. सुशील गणपत अवेरे, समाजसेवक गणेश दत्ताराम तेलगडे, नगरसेवक संतोष सांगळे, नगरसेविका सौ. स्वरा तेलगडे, मंडळाचे अध्यक्ष जयंत साटले, ज्येष्ठ कार्यकर्ते जयंत काका गुणबरे, वीरेश पाडावे, महेश सांगळे, महेश तेलगडे आदी उपस्थित होते.
