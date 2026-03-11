सार्वजनिक ठिकाणी मद्य पिणाऱ्यांवर गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील नाचणे-आयटीआय येथील सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्या दोन तरुणाविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देवाशिष दिलीप जाधव (वय २३) व रोहित दिलीप जाधव (वय ३१) अशी संशयित तरुणांची नावे आहेत. ही घटना सोमवारी (ता.९) रात्री निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हवालदार प्रमोद कांबळे व राहूल जाधव यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
वृद्ध महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू
रत्नागिरी ः श्वसनाचा त्रास जाणवू लागलेल्या वृद्ध महिलेला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचारादरम्यान तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. अंबाप्पा धोंडाप्पा बंडग्यार (वय ६५, रा. विजापर, सध्या रा. रवींद्रनगर, रत्नागिरी) असे मृत वृद्ध महिलेचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १०) मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. शहर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
