त्रिंबकमध्ये विविध स्पर्धांना प्रतिसाद
‘वाचन कला’चा उपक्रम ः विजेत्यांचा आकर्षक बक्षिसांनी गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. १२ : वाचन कला विकास समिती, त्रिंबक संचलित गाडगीळ गुरुजी वाचनालयाच्या वतीने पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतलेल्या विविध स्पर्धांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी रंगभरण, बडबडगीत, हस्ताक्षर, पाठांतर स्पर्धा अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले.
स्पर्धेचा निकाल अनुक्रमे असा: रंगभरण स्पर्धा-भावेश घाडीगावकर, मयूर बाणे, कृतार्थ नाईक, उत्तेजनार्थ दिया घाडीगावकर. बडबडगीत स्पर्धा-सानवी जाधव, भावेश घाडीगावकर, कृतार्थ नाईक, उत्तेजनार्थ महेंद्र सावंत-भोसले. हस्ताक्षर स्पर्धा-गौरी वाळवे, भाविका घाडीगावकर, चिंतामणी घाडी, उत्तेजनार्थ कार्तिक घाडीगावकर. पाठांतर स्पर्धा (छत्रपती शिवाजी महाराज चरित्र)-गौरी वाळवे, भाविका घाडीगावकर, स्वरा घाडीगावकर, उत्तेजनार्थ प्रथम बागवे. स्पर्धेचे परीक्षण सुप्रिया सकपाळ, वर्षा जाधव, शैलेश वायंगणकर, विवेक जाधव व सुरेंद्र सकपाळ यांनी केले. मार्गदर्शन करताना संदीप नलावडे यांनी वाचनालयाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. वाचनालयाचे अध्यक्षसु रेंद्र सकपाळ यांनी मुलांना संस्कारक्षम बोधकथा सांगितली. कार्यवाह प्रशांत मेहेंदळे यांनी सर्वांचे आभार मानले. ही स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी ग्रंथपाल विवेक जाधव, सहाय्यक ग्रंथपाल चैताली सुतार, लिपिक चैताली गोसावी, शिपाई समिधा जाधव यांनी विशेष परिश्रम घेतले. याप्रसंगी संतोष जंगले, पोलिसपाटील सीमा घाडीगावकर आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
