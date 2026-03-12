अॅड. दीपक पटवर्धन यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन
‘सहकार स्वरूपा’चे मंगळवारी प्रकाशन
अॅड. दीपक पटवर्धन लिखित पुस्तक; रत्नागिरीत कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : सहकार क्षेत्रातील ज्येष्ठ नेते, स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था तसेच रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाचे अध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन यांच्या ‘सहकार स्वरूपा’ या आत्मकथनात्मक पुस्तकाचे प्रकाशन येत्या मंगळवारी (ता. १७) होणार आहे. चतुरस्र वक्ते उदय निरगुडकर यांच्या हस्ते सायंकाळी ६.१५ वाजता स्वयंवर मंगल कार्यालयात हा कार्यक्रम होणार आहे.
संस्थात्मक जीवनातील अनुभवांवर आधारित हे पुस्तक आहे. पुस्तकाचे शब्दांकन प्रसिद्ध लेखक सुमेध वडावाला यांनी केले असून राजहंस प्रकाशन (पुणे) यांनी प्रकाशित केले आहे. या पुस्तकात सहकार क्षेत्रातील कार्य, संस्थात्मक प्रवास तसेच सामाजिक क्षेत्रातील अनुभव यांचा आढावा मांडण्यात आला आहे.
अॅड. पटवर्धन यांचे अनुभव कथन मुख्यतः सार्वजनिक जीवनात वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी आहे. जिद्दीचा आधार घेऊन नेकीनं व नेटानं प्रयत्न केले तर समाजात आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करता येऊ शकते, हा विश्वास तरुणांमध्ये निर्माण करण्यासाठी हे अनुभवकथन आहे. नगर वाचनालय आणि सहकार क्षेत्रात केलेले कार्य या पुस्तकातून समोर आणले आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्था तसेच रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालय यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष माधव गोगटे, वाचनालयाचे उपाध्यक्ष संतोष प्रभू आणि जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे उपाध्यक्ष संतोष थेराडे यांनी सर्वांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
