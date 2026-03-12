युडीआयडी कार्ड जमा करा
‘युडीआयडी कार्ड
२३ पर्यंत जमा करा’
रत्नागिरी ः दिव्यांग लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांनी युडीआयडी कार्ड काढलेले नाही त्या लाभार्थ्यांनी २३ मार्चपर्यंत नवीन युडीआयडी कार्ड काढून ते ई-केवायसी करून तहसील कार्यालयाच्या संजय गांधी योजना शाखेत जमा करावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.) विश्वजित गाताडे यांनी केले आहे. दिव्यांग लाभार्थ्याच्या अनुदानात १ हजार रुपयांची वाढ करून २ हजार ५०० इतके अनुदान डीबीटी पोर्टलद्वारे देण्यात येत आहे. त्याकरिता लाभार्थ्यांचे ऑनलाईन युडीआयडी कार्ड (दिव्यांग प्रमाणपत्र) डीबीटी पोर्टलवर अपडेट करणे आवश्यक आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्याचे युडीआयडी व आधार संलग्नीकरण करण्याबाबत आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेतील २ हजार ९६८ लाभार्थी युडीआयडी व आधारशी संलग्न नसल्याबाबत माहिती प्राप्त झाली होती. या वेळी लाभार्थ्याची माहिती डीबीटी पोर्टलद्वारे अपडेट करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. तरी ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांनी आपले ई-केवायसी केलेले युडीआयडी कार्ड संजय गांधी योजना शाखेत जमा केलेले नाही त्यांनी ई-केवायसी केलेले युडीआयडी कार्ड तहसील कार्यालयाच्या संजय गांधी योजना शाखेत जमा करावेत.
चिपळुणात मंगळवारी
उमेदवार भरती मेळावा
रत्नागिरी ः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विविध व्यवसाय उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना शिकाऊ उमेदवारीची संधी मिळावी म्हणून १७ मार्च रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून पंतप्रधान शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळाव्याचे भगवान परशुराम शासकीय औ. प्र. संस्था, चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी इच्छुक प्रशिक्षणार्थींनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून भरती मेळाव्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन साहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषंगिक सूचनाकेंद्राद्वारे भगवान परशुराम शासकीय औ. प्र. संस्था चिपळूण यांनी केले आहे. या मेळाव्यासाठी जिल्ह्यातील विविध आस्थापनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
यशवंतराव चव्हाण
यांना अभिवादन
रत्नागिरी ः महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, देशाचे माजी उपपंतप्रधान दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. या वेळी उपजिल्हाधिकारी विश्वजित गाताडे यांनीही यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेला पुष्प वाहून अभिवादन केले.
