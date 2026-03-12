वेतोरे येथे रविवारी ''संत तुकाराम बीज''
कुडाळ ः वेंगुर्ले तालुक्यातील वेतोरे-वरचीवाडी येथील गणपती मंदिरात रविवारी (ता. १५) भगवद्भक्ती प्रबोधिनी (सिंधुदुर्ग) व श्री गणेश बाळ मित्रमंडळ (वेतोरे-वरचीवाडी) यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्री संत तुकाराम बीज उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. यानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ८ वाजता नारदमूर्ती पूजन, संत तुकाराम महाराज, मूर्ती पूजन, आरती, ९ वाजता मंगलाचरण व पूर्वरंग, १० वाजता कीर्तनचक्री, दुपारी २.३० वाजता कीर्तनचक्री, सायंकाळी ४ वाजता संत तुकाराम महाराज निर्वाण अभंग गायन, पसायदान व समारोप होणार आहे. उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कुडाळ ः जिल्हा रुग्णालय सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सिंधुदुर्ग, रोटरी क्लब ऑफ सांगली मिडटाऊन व सिंधुदुर्ग रोटरी परिवार यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्या (ता. १३) सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत मधुमेहग्रस्त रुग्णांची जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग येथे नेत्रपटल (डोळ्याचा पडदा) तपासणी मोफत करण्यात येणार आहे. शिबिराचे उद्घाटन सकाळी १० वाजता जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या हस्ते होणार आहे. यासाठी रोटरी क्लब ऑफ सांगली मिडटाऊन व सुदर्शन आय हॉस्पिटल, सांगली यांची मोबाईल व्हॅन उपलब्ध असणार आहे. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, डॉ. अनंत दवंगे, डॉ. सई धुरी, मल्लिकार्जुन बडे व डॉ. सुरेश वाघ, प्रणय तेली व राजेश घाटवळ, डॉ. विद्याधर तायशेटे, सचिन मदने व डॉ. प्रशांत कोलते, विनया बाड, नेत्रतज्ज्ञ डॉ. भोसले, सुयश हॉस्पिटल नेत्र विभागप्रमुख डॉ. जयश्री केसरे, सर्व रोटरी क्लबचे अध्यक्ष, सचिव उपस्थित राहणार आहेत. जास्त वर्षे मधुमेहग्रस्त व्यक्तींनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग नेत्र विभागप्रमुख डॉ. बाळासाहेब जोशी, रोटरी क्लब ऑफ सिंधुदुर्ग सेंट्रलचे अध्यक्ष अरुण मालणकर व सचिव दीपक आळवे यांनी केले आहे.
सावंतवाडी ः सावंतवाडी तालुका विधी सेवा समिती व तालुका बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी (ता. १४) सकाळी १० वाजता येथील न्यायालयात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. उच्च न्यायालय महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग यांनी दिलेल्या निर्देशास अनुसरून लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. ज्या पक्षकारांना आपले प्रकरण चर्चेद्वारे मिटवायचे असेल, अशा पक्षकारांनी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले आहे.
सिंधुदुर्गनगरी ः महाराष्ट्र पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व आयुक्तालयात प्रशिक्षक तयार करावयाचे आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील हुशार व होतकरू कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात येऊन त्यांच्यासाठी मंगळवारी (ता. १७) मार्चला राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयात राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञ व्याख्याते म्हणून सध्या मुंबई येथे वास्तव्यास असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र, माजी प्रशासकीय अधिकारी मोहन गवस यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. श्री. गवस हे सिडकोचे सल्लागार म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्रातील अनेक भागात व्याख्याने देऊन कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे. याशिवाय आजपर्यंत विभागीय चौकशीची महाराष्ट्रातील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संवेदनशील प्रकरणे हाताळली असून शिस्तभंगविषयक प्रकरणासंदर्भातील नियम व कायदे यामध्ये एक तज्ज्ञ अधिकारी म्हणून त्यांचा महाराष्ट्रात परिचय आहे.
