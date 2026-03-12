कोकण
फुणगूसमधील पहिली आंबा पेटी पुण्यात रवाना
संगमेश्वर, ता. १२ ः तालुक्यातील खाडीपट्ट्यातील फुणगूस गावातून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हापूस आंबा हंगामाची दमदार सुरुवात झाली आहे. फुणगूस येथील प्रसिद्ध आंबा उत्पादक रमेश लांजेकर यांनी यंदाच्या हंगामातील पहिली आंबापेटी पुणे बाजारपेठेत पाठवली. संगमेश्वर खाडीपट्ट्यातील आंबा बागायतदारांसाठी हा क्षण विशेष मानला जात असून, लांजेकर बंधूंच्या या पुढाकारामुळे यंदाच्या आंबा हंगामाची उत्साहपूर्ण सुरुवात झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.