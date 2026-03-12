कोकण
मुर्शी येथे दारू बाळगणाऱ्यावर गुन्हा
मुर्शी येथे एकाकडून
गावठी दारू जप्त
संगमेश्वर ः तालुक्यातील मुर्शी येथे बेकायदा गावठी हातभट्टीची दारू विक्रीसाठी बाळगणाऱ्या एकावर देवरूख पोलिसांनी कारवाई केली. पोलिसांनी गावठी दारूसह मुद्देमाल जप्त केला असून, संशयित नंदकुमार सीताराम दळवी (वय ४०, रा. मुर्शी खैरवाडी) याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. १० मार्चला सायंकाळच्या सुमारास मुर्शी गाडेवाडी गावठाणकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत मळीतील झुडपांच्या आडोशाला ही कारवाई करण्यात आली. साखरपा पोलिस दूरक्षेत्राचे पोलिस अंमलदार नितीन बाळकृष्ण जाधव यांना या परिसरात बेकायदा दारू विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार ही कारवाई केली. कारवाईत पोलिसांनी ९५० रुपयांची ९ लिटर गावठी हातभट्टीची दारू आणि इतर साहित्य असा एकूण ९६० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे.