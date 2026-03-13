घे भरारी फाऊंडेशन''च्या उपक्रमांना सावंतवाडी प्रतिसाद
सावंतवाडी: येथे घे भरारी फाउंडेशनतर्फे आयोजित दशावतारी नाट्य प्रयोगातील कलाकरांसमवेत मान्यवर.
‘घे भरारी फाऊंडेशन''च्या
उपक्रमांना सावंतवाडी प्रतिसाद
सावंतवाडी, ता. १३ :जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून ‘घे भरारी फाऊंडेशन’ सावंतवाडीच्या वतीने जगन्नाथराव भोसले उद्यानात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. महिला व दिव्यांग मुलांचा गौरव, मजेशीर खेळ आणि महिलांनीच सादर केलेल्या दशावतारी नाट्यप्रयोगाने या कार्यक्रमाला रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
‘साहस प्रतिष्ठान’ संचलित दिव्यांग विकास केंद्रातील मुलांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. यावेळी नवनिर्वाचित नगरसेविका मोहिनी मडगावकर, सुकन्या टोपले, दीपाली भालेकर, दुलारी रांगणेकर, सुनीता पेडणेकर, नीलम नाईक तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या संजना संजू परब, मंगल नाईक-जोशी, पोलीस अधिकारी ज्योती दुधवडकर व प्राजक्ता सावंत यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच उद्योजक महेश कुमठेकर व दशावतारी कलाकार गौरव शिर्के यांचाही सन्मान करण्यात आला.
कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण ठरलेल्या ‘कृष्णभोजन’ या दशावतारी नाटकात मोहिनी मडगावकर, मेघा भोगटे, वैष्णवी बांदेकर, वंदना मडगावकर, रेखा कुमठेकर यांच्यासह अनेक महिलांनी भूमिका साकारल्या. या नाटकाला वैभव पाटकर, निलेश मांजरेकर व समीर मांजरेकर यांनी संगीतसाथ दिली.
मेघना राऊळ यांनी सुत्रसंचालन केले. याप्रसंगी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा रेखा कुमठेकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
